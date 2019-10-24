إعلامي يكشف عن اجتماع مهم بين رئيس الجمهورية اللبنانية وكبار القضاة

غرد الإعلامي اللبناني، سالم زهران، على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اجتماع مهم جمع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون وكبار القضاة في لبنان.

وأشار زهران في تغريدته أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتمع بكبار القضاة وطلب منهم سحب كافة الملفات الموجودة في الجارور، وعليه سلك ملف قروض الرئيس نجيب ميقاتي و"بنك عودة" طريق المحاسبة رغم العرقلة.

الرئيس #عون إجتمع بكبار القضاة وطلب منهم سحب كافة الملفات الموجودة في الجارور، وعليه سلك ملف قروض #ميقاتي وبنك #عودة طريق المحاسبة رغم العرقلة.

يجب محاسبة كافة السياسيين و النافذين دون أي استثناء،وقانون الإثراء غير المشروع أسرع طريق لاسترجاع الأموال المنهوبة.#لبنان_ينتفض — سالم زهران (@salemzahran05) October 23, 2019

وشدد عون في اجتماعه مع القضاة أنه "يجب محاسبة كافة السياسيين والنافذين من دون أي استثناء، وقانون الإثراء غير المشروع أسرع طريق لاسترجاع الأموال المنهوبة".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان، لليوم السابع على التوالي، لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والأسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

وقد عمد الجيش اللبناني إلى فتح بعض الطرق بالقوة، صباحاً، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، في حين رفض المعتصمون فتح الطرق ودعوا السلطة السياسية إلى عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين.