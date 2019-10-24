دولة خليجية تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين

قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، إن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين.

وأشاد بن علوي خلال لقاء جمعه، أمس، مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان، بالعلاقات الثنائية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ويزور الوزير الإيراني سلطنة عمان حاليا على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص.

وقال بن علوي: "نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان".

وتابع: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي".

وقال علي أصغر مونسان إن عمان تقوم بـ"دور بناء" في منطقة الخليج وأن هذا الدور لطالما لعبته السلطنة.

وقررت الحكومة الإيرانية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت إيران أنها تعتزم هي وسلطنة عمان إطلاق خط بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني وموانئ السلطنة مباشرة بدلا من نقل الشاحنات بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.