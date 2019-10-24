روسيا تواصل دعم جهود العراق لمكافحة الإرهاب

أعلن السفير الروسي لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل دعم جهود بغداد في مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "دعمنا وسنواصل دعم جهود شركائنا العراقيين في مكافحة الإرهاب في وقت ما تزال هذه المشكلة حادة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الهجمات الإرهابية لا تزال تحدث في عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك وعلى طول الحدود العراقية السورية".

وأضاف ماكسيموف: "يتزايد الطلب، في هذا السياق، على أنشطة مركز بغداد للمعلومات الرباعية الذي تم إنشاؤه عام 2015، المكون من روسيا والعراق وإيران وسوريا".

وأكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول المُبادِرة لمُساعَدة العراق في مواجهة الإرهاب.

ويشترك العراق وروسيا إلى جانب إيران وسوريا، في مركز التعاون الرباعي، الذي تأسس عام 2015، بعضوية الملحقين العسكريين بسفارات الدول الثلاث لدى بغداد، بحضور رئاسة الاستخبارات العسكرية العراقية، بهدف بحث تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] والجماعات الإرهابية الأخرى.