ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أوضح البرهان أنهم في انتظار اعتماد الاتفاقات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعمل بها بما يؤدي لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية وتطوير مقدرات القوات المسلحة.
وأوضح البرهان أن العلاقات السودانية الروسية عمرها أكثر من 60 عاما، وأن روسيا ظلت على الدوام داعمة للسودان والشعب السوداني.
وأتم البرهان: "روسيا دائما ما تقف مع الحق خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية".
وحرص البرهان على توجيه الشكر للرئيس بوتين، على دعوته للمشاركة في أعمال منتدى قمة "سوتشي".
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