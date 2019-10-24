أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، تطلع السودان للتعاون مع روسيا وتنفيذ كل الاتفاقات العسكرية الدفاعية الموقعة بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أوضح البرهان أنهم في انتظار اعتماد الاتفاقات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعمل بها بما يؤدي لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية وتطوير مقدرات القوات المسلحة.

وقال البرهان لدي لقائه بوتين على هامش انعقاد منتدى قمة "سوتشي" الروسية الأفريقية، إن السودان وروسيا لديهم اهتمامات مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتعاون والتنسيق في المحافل الدولية.

وأوضح البرهان أن العلاقات السودانية الروسية عمرها أكثر من 60 عاما، وأن روسيا ظلت على الدوام داعمة للسودان والشعب السوداني.

وأتم البرهان: "روسيا دائما ما تقف مع الحق خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية".

وحرص البرهان على توجيه الشكر للرئيس بوتين، على دعوته للمشاركة في أعمال منتدى قمة "سوتشي".