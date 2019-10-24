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10:42 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق

    وثائق خاصة تكشف عن اختباء مقاتلي "داعش" شمالي العراق

    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    العالم العربي
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    ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر، القبض على مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، من خلال وثائق خاصة، في مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AP Photo /
    القوات العراقية تعتقل مقاتلين من "داعش" في عملية نوعية شمالي البلاد
    وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات، ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، والتحقيقات الاتحادية للداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على (خمسة) عناصر من "داعش" الإرهابي.

    وأضافت الداخلية أن عملية إلقاء الاعتقال تمت بناء لمذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق نينوى، ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة، والمتابعة المستمرة.

    ونوهت الداخلية إلى أن الإرهابيين الخمسة، كانوا يعملون بصفة "مقاتل" في ما  يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

    وأكملت بأنه قد ثبت أن الإرهابيين الخمسة، هم مقاتلون بالتنظيم، من خلال ضبط وثائق خاصة تثبت انتماءهم، ومناصبهم.

    ولفتت وزارة الداخلية العراقية إلى أن عملية إلقاء القبض عليهم تمت في مناطق وأحياء "الاربجية"، و"الزهراء" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

    ونفذت قوة مشتركة من قيادة شرطة نينوى، ولواء 75  بالفرقة 16 من الجيش عراقي، الأحد الماضي 20 أكتوبر، عملية أمنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

    وحسب بيان للداخلية، الأحد الماضي، إن العملية أسفرت عن القبض على اثنين من عناصر "داعش" الإرهابية، واللذين كانا يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة التنظيم، على مدينة الموصل.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    العراق
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