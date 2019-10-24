وزير الدفاع الأمريكي: إيران استهدفت المنشآت السعودية في "أرامكو"

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إيران باستهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية، منتصف الشهر الماضي.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، شركاء الولايات المتحدة إلى المساهمة في ردع إيران.

وتبنت جماعة " أنصار الله " اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي " أرامكو " في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

واتهمتا الولايات المتحدة والسعودية، إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.