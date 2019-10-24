الرئيس اللبناني ميشال عون يوجه رسالة إلى الشعب بعد قليل

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن خطاب مرتقب يوجهه الرئيس ميشال عون إلى الشعب، ظهر اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر": الرئيس عون يوجه رسالته إلى اللبنانيين في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم.

وكان حساب الرئاسة قد أعلن مساء أمس الأربعاء أن الرئيس عون "يوجه عند الساعة ١٢:٠٠ ظهر غد الخميس رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".

واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع احتجاجا على سياسيين يعتبرهم المتظاهرون مسؤولين عن الفساد والهدر في دولة مثقلة بالديون وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية.

وكانت مصادر ذكرت يوم الأربعاء أن زعماء لبنانيين يناقشون احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات. وألقت أعلى سلطة مسيحية مارونية في لبنان وسياسي درزي بارز بثقليهما وراء دعوات جامحة للتغيير، داعين إلى ضم تكنوقراط ذوي كفاءة في أي تعديل حكومي، حسب "رويترز".