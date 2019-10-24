أمير الكويت يرسل برقية تعزية إلى السيسي

أرسل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتة "كونا" في بيان أن "الشيخ صباح الأحمد، عبر في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المحافظات المصرية جراء الأمطار الغزيرة".

وتابع البيان: "ودعا أمير الكويت أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة ويلهم ذويهم جميل الصبر، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية".

وأشار البيان إلى أن ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد، بعث أيضا ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن "ولي العهد ضمن الرسالة خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المحافظات المصرية جراء الأمطار الغزيرة سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء".

وشهدت القاهرة هطول أمطار غزيرة مساء اليوم أدت لارتباك الحركة المرورية.

وكانت منطقة شرق القاهرة والتي يقع بها مطار القاهرة أكثر المناطق تأثرا بالأمطار، حيث غمرت المياه بالكامل أنفاق رئيسية مؤدية إلى مطار القاهرة، كما توقفت عدد من الطرق المؤدية للمطار.