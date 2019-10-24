الرئيس اللبناني: الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن "الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا".