وكالة: اشتباكات بين "قسد" المنحلة وقوات تركية جنوب رأس العين شمالي سوريا

قالت وكالة "سانا" السورية إن اشتباكات بين مجموعات من "قسد" المنحلة وقوات تركية اندلعت اليوم في الريف الجنوبي لبلدة رأس العين في الشمال السوري.

ونقلت الوكالة أن "اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتبادل لإطلاق قذائف الهاون بين مجموعات قسد المنحلة وقوات الاحتلال التركي في قرى المناجير وتل عطاش بالريف الجنوبي لرأس العين".

وأشارت الوكالة إلى انطلاق: "مظاهرات شعبية في قرية تل حلف بريف رأس العين ضد منع قوات الاحتلال التركي للأهالي من العودة إلى منازلهم".

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على اتفاق روسي تركي يقضي بانسحاب الوحدات الكردية المقاتلة من الشمال السوري وتوقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ختام محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو وأنقرة اتفقتا على حل قضايا الوضع في شمال سوريا.

من جهة ثانية أرسل الجيش السوري تعزيزات وأرتال جديدة إلى مناطق شرق الفرات وتحديدا إلى محافظة الحسكة باتجاه الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا. فيما قالت الأخبارية السورية أن تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط التي انتشر فيها الجيش أمس.