الشاهد: منتدى "روسيا ــ أفريقيا" يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات بين روسيا وتونس

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أن المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية.

وأضاف الشاهد: "العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011.. نطمح أن ننميها على المستوي الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس".

وقال الشاهد على هامش منتدى "روسيا - أفريقيا" لوكالة "سبوتنيك": " المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية".

والجدير بالذكر أن روسيا وتونس تطوران علاقتهما في شتى المجالات، بما في ذلك وفي مجالي السياحة والتجارة.

ووفقاً للبيانات الأخيرة لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بلغ 511 مليون دولار.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا"، التي دعت لحضورها قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

وتعقد القمة برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.