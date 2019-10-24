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14:15 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رئيس "روسنفط": السعودية بعد الهجوم الأخير أصبحت "موردا هشا،" للنفط

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    أعلن رئيس شركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية أعطت سبباً لإعادة تقييم المملكة السعودية من مورد موثوق به إلى ما يسمى بـ"المورد الهش".

    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، 12 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    وزير الطاقة السعودي: استعدنا إنتاج النفط بالكامل والتركيز على إدراج أرامكو
    فيرونا - سبوتنيك. وقال سيتشين خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن ما يسمى "بالمورد الهش" يمكن أن ينتمي ليس فقط إلى الدول الخمس التقليدية: إيران، فنزويلا، ليبيا، العراق، نيجيريا، ولكن أيضًا المملكة العربية السعودية".

    وقال سيتشن إن هجمات سبتمبر/ أيلول، على أصول نفطية سعودية التي أوقفت مؤقتا حوالي نصف إنتاج المملكة من النفط أوجدت دافعا لإعادة النظر في دور السعودية كمورد للنفط يعول عليه.

    وقال سيتشن خلال مؤتمر، اليوم الخميس، إن الفقدان المفاجئ للإنتاج: "يعطي دون أدنى شك دافعا لإعادة النظر في دور السعودية كمورد للنفط يعول عليه".

    وأعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن السعودية استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد الهجوم على منشأتين تابعتين لها الشهر الماضي.

    وقال الوزير خلال مؤتمر للطاقة، أمس الخميس، في موسكو: إن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

    وأضاف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إننا تحركنا للأمام وطوينا صفحة الهجمات، أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو.

    وحملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران علنا مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لعملاق النفط أرامكو، وتعد إحداهما أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم لكن طهران نفت ذلك. وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, هجمات, السعودية, أرامكو
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