آبي أحمد يوضح للسيسي حقيقة تصريحاته حول "خوض حرب" بسبب سد النهضة

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وبحسب موقع "مبتدا" المصري ، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن آبي أحمد "أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً".

موضحًا أن تصريحاته "تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها".

وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، "ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي".

وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت إثيوبيا موقفها الرافض لعدم قبول أي وساطة غير المشاورات الثلاثية بشأن السد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أيضًا أن إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف من خلال التشاور بين الدول الثلاث.

ويأتي لقاء الزعيمين الأفريقيين في سوتشي الروسية بعد أيام من تصريحات آبي أحمد التي قال خلالها إنه "إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة".