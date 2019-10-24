آبي أحمد يوضح للسيسي حقيقة تصريحاته حول "خوض حرب" بسبب سد النهضة

موضحًا أن تصريحاته "تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها".
وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، "ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي".
وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت إثيوبيا موقفها الرافض لعدم قبول أي وساطة غير المشاورات الثلاثية بشأن السد.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أيضًا أن إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف من خلال التشاور بين الدول الثلاث.
ويأتي لقاء الزعيمين الأفريقيين في سوتشي الروسية بعد أيام من تصريحات آبي أحمد التي قال خلالها إنه "إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة".
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