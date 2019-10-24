موسكو تنسق مع بغداد بشأن عودة الدفعة الأخيرة من الأطفال الروس

أعلن السفير الروسي لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن المجموعة الأخيرة من الأطفال الروس المتواجدين في العراق يجري العمل لاستكمال الوثائق المطلوبة لعودتهم إلى الوطن.

وقال السفير لوكالة " سبوتنيك ": "دعمنا وسنواصل دعم جهود شركائنا العراقيين في مكافحة الإرهاب. في وقت ما تزال هذه المشكلة حادة".

وأشار ماكسيموف: "لا يزال حاليا 32 طفلا في السجون العراقية مع أمهاتهم. ونعمل لإكمال جمع الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الوطن في القريب العاجل".

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلاً روسياً ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية أيلول/ سبتمبر.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول المُبادِرة لمُساعَدة العراق في مواجهة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مجموعة العمل الخاصة بعودة الأطفال الروس من مناطق الحرب في سوريا والعراق، حددت الخطوات لاستكمال عودة الأطفال إلى أرض الوطن (روسيا).

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات الروسية عام 2017، للعمل على عودة الأطفال من مناطق الحرب في سوريا والعراق، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة وغيرها، إذ تم تطوير مجموعة من الإجراءات تم خلالها إعادة 90 طفلا من العراق في الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول 2018 -فبراير /شباط ويوليو/تموز 2019.

يذكر، أنه منذ آب/ أغسطس 2018، يجري إعداد الوثائق لعودة الأطفال الروس من العراق، الذين توجد أمهاتهم في سجن بغداد، ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، يجري الحديث عن 115 طفلا، 90 منهم عادوا إلى وطنهم.

هذا وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق "إنستغرام"، قام بتصويره مراسلو قناة "آر تي" في ملجأ للأطفال، عن أطفال روس انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي "داعش".

ويشترك العراق وروسيا إلى جانب إيران وسوريا، في مركز التعاون الرباعي، الذي تأسس عام 2015، بعضوية الملحقين العسكريين بسفارات الدول الثلاث لدى بغداد، بحضور رئاسة الاستخبارات العسكرية العراقية، بهدف بحث تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى.