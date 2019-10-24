بعد عام من كارثة البحر الميت... الحكومة الأردنية تكشف عن إجراءات جديدة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد حادثة البحر الميت الأليمة، التي وقعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وأسفرت عن وقوع 22 ضحية و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الحكومة الأردنية كشفت عن إجراءات جديدة، وفقا للتقارير والتوصيات المشتركة، الصادرة عن اللجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات الحادثة، بعد أن تعهدت الحكومة عند إعلانها التوصيات المشتركة للجنتين باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن الحكومة قامت بتبويب الإجراءات التي اتخذتها وفقاً للجهات ذات العلاقة، أبرزها إصدار تعليمات للتربية والتعليم لتنظيم عمل الرحلات المدرسية ونشرها في الجريدة الرسميّة (العدد 5562) بتاريخ 24 شباط/فبراير الماضي، وتمّ من خلالها منع أيّ رحلات مدرسيّة يشكل مسارها عامل خطورة على طلبة المدارس بشكل عام.

وأقرت الحكومة تعليمات للسياحة بأسس وشروط سياحة المغامرات لسنة 2019، بموجب أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر، وذلك بمنع منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس، وفيما يخص غير المدارس يجب التأكد من تواجد مرافقين مؤهلين حسب نوع المغامرة.

وتم تزويد العديد من المناطق المعرضة لخطر السيول، خصوصا التي يرتادها الزوار والسياح، بأجهزة إنذار مبكر، والتأكد من فاعليتها، خصوصا منطقتي البحر الميت والعقبة.

وحدثت الحكومة محطّات الرصد الجوي، وتزويدها بأجهزة رصد جوي حديثة تضمن دقة المعلومات بنسبة كبيرة، كما تم تطوير نشرة الحالة الجوية، وضمان تعميمها بالسرعة الممكنة على المؤسسات والدوائر الحكومية والمواطنين والقطاعات التعليمية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمية، وعبر الوسائل التقنية الحديثة، لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة عند ممارستهم لأنشطتهم.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت، في وقت سابق من العام الماضي، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 22 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.