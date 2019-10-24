على نحو أكثر انفتاحا... اتفاق مصري إثيوبي على استئناف أعمال لجنة سد النهضة

اتفقت مصر وإثيوبيا اليوم الخميس على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.

وحسب "رويترز" قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي اليوم الخميس "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن اللجنة "ستسعى لتجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي لتصريحات نسبت مؤخرا إلى الجانب الاثيوبي".

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وبحسب موقع "مبتدا" المصري قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصري إن آبى أحمد "اكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً".

موضحًا أن تصريحاته "تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها".

وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، "ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي".