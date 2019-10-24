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16:04 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رئيس سابق لهيئة إدارة القوات المسلحة السعودية يعلق على "قرار مفاجئ" للملك سلمان

    © REUTERS / Waleed Ali
    العالم العربي
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    قال اللواء الركن الدكتور شامي محمد الظاهري، إن "المملكة العربية السعودية تحاول إعادة بناء مؤسساتها الحكومية من خلال تعيين الشباب في المناصب الهامة في الدولة والتعديل الوزاري الأخير هو خير نموذج لذلك".

    فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    أول تعليق من وزير الخارجية السعودي الجديد
    وأضاف الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ورئيس هيئة إدارة القوات المسلحة سابقا، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن اختيار الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزيرا للخارجية، جاء لخلفيته الكبيرة والمهمة في العمل الخارجي الدبلوماسي والسياسي، حيث عمل مستشارا بوزارة الخارجية وسفيرا للسعودية، لدى ألمانيا كما كان مستشارا خاصا لولي العهد لأمير محمد بن سلمان.

    وأوضح  الظاهري، أن "الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السابق لم يخرج من الوزارة وإنما عين وزير الدولة في مجلس الوزراء، حيث تقوم المملكة ببعض التغيرات وليس معنى ذلك أن العساف غير مناسب، ولكنه أدى دوره وينقل في مكان آخر ليساهم مساهمة جديدة لخدمة الوطن".

    وحول دور الدبلوماسية السعودية في الأزمة مع إيران، أكد الظاهري أن "المملكة هي دولة سلام وتعمل من أجل هذا الغرض مع كل الدول بما فيها إيران"، مبينا أنه "بالرغم من ذلك فمهما قدمت المملكة من تسهيلات فلا فائدة من ذلك إن لم تكن هناك رغبة إيرانية للسلام مع المملكة وجميع دول المنطقة".

    وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من ابراهيم العساف.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الملك سلمان, الخارجية السعودية, إبراهيم العساف, السعودية
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