رئيس سابق لهيئة إدارة القوات المسلحة السعودية يعلق على "قرار مفاجئ" للملك سلمان

وأوضح الظاهري، أن "الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السابق لم يخرج من الوزارة وإنما عين وزير الدولة في مجلس الوزراء، حيث تقوم المملكة ببعض التغيرات وليس معنى ذلك أن العساف غير مناسب، ولكنه أدى دوره وينقل في مكان آخر ليساهم مساهمة جديدة لخدمة الوطن".
وحول دور الدبلوماسية السعودية في الأزمة مع إيران، أكد الظاهري أن "المملكة هي دولة سلام وتعمل من أجل هذا الغرض مع كل الدول بما فيها إيران"، مبينا أنه "بالرغم من ذلك فمهما قدمت المملكة من تسهيلات فلا فائدة من ذلك إن لم تكن هناك رغبة إيرانية للسلام مع المملكة وجميع دول المنطقة".
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من ابراهيم العساف.
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