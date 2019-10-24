الأمن الأردني يكشف مفاجأة في مركبة كانت متجهة للسعودية

تمكنت السلطات الأمنية الأردنية من تنفيذ عملية نوعية أدت إلى إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة.

وأحبطت مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في الأردن تهريب مليون حبة مخدرة كبتاغون متجهة للمملكة العربية السعودية، بحسب صيحفة "الرياض" السعودية.

وقال المقدم عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام في بيان صحفي، إن "فريق تحقيقي خاص من إدارة مكافحة المخدرات باشر منذ فترة بمتابعة معلومات وردت إليهم، تفيد حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار".

وتابع: "فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات، وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، تمكن من تحديد طريقة التهريب، وذلك عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة، وجرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وذلك تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار".

وأكد الناطق الإعلامي على أنه وفي الموعد المحدد لنقل وتسليم المركبة جرى متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار، وبتفتيش المركبة تم ضبط مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بمخابئ سرية داخلها.

ولفت إلى أنه في ذات الوقت توجهت فرق المداهمة والتفتيش لمكان تواجد الأشخاص الثلاثة من جنسية عربية، والذين كانوا بانتظار استلام المركبة وما بداخلها من مواد مخدرة، وتم ألقى القبض عليهم جميعاً، وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.