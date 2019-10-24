السفارة الأمريكية تدعو الأردنيين للهجرة قبل هذا الموعد

دعت السفارة الأمريكية في الأردن المواطنين الأردنيين الراغبين في الهجرة إلى التقدم لقرعة محددة آخر موعد للتقديم.

وأعلنت السفارة عبر صفحتها عبر موقع "فيسبوك": لا يزال هناك وقت لتقديم طلبك لبرنامج تأشيرة القرعة 2021! سيتوقف التقديم لهذا البرنامج في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سجل اليوم.

وأضافت: "لا تنتظر للنهاية لأن الضغط الشديد على النظام قد يسبب التأخير، بعض السياسات قد تغيرت، لذا يرجى قراءه تعليمات التسجيل في برنامج القرعة"، وأرفقت السفارة رابط الموقع للاطلاع على تعليمات التسجيل.

في سياق آخر، وصلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس إلى الأردن، في وقت متأخر من مساء السبت الماضي.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي بقيادة نانسي بيلوسي لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ومسؤولين كبار أردنيين آخرين. وذلك بحسب وكالة "رويترز".