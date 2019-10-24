إعلام: الجيش السوري يتصدى لهجوم قوات تركية وفصائل موالية لها بريف الحسكة

قالت قناة "الأخبارية السورية" أن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم قوات تركية مع فصائل موالية لها في ريف الحسكة شمالي سوريا.

أفادت قناة "الأخبارية" السورية أن:

"الجيش العربي السوري يتصدى لهجوم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على قرى الكوزلية وتل اللبن في ريف تل تمر (الواقعة في محافظة الحسكة)".

ونقلت القناة أنباء عن: "شهداء وجرحى نتيجة هجوم عنيف لمرتزقة العدوان التركي على نقاط للجيش العربي السوري في قرية الكوزلية جنوب غربي تل تمر".

وكان الجيش السوري أرسل تعزيزات وأرتالا جديدة إلى مناطق شرق الفرات وتحديدا إلى محافظة الحسكة باتجاه الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا. فيما قالت الأخبارية السورية أن تعزيزات عسكرية جديدة لوحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة تل تمر بريف الحسكة لتعزيز النقاط التي انتشر فيها الجيش أمس.

وتحركت وحدات الجيش السوري لمسافة 60 كم غرب تل تمر وستلتقي بالقوات المتقدمة من الرقة. فيما عززت وحدات أخرى من الجيش السوري نقاطقها على محور الطبقة.