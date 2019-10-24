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    الحج، مكة، السعودية 16 أغسطس/ آب 2018

    تقرير: الحجاج أجروا 364 مليون مكالمة واستهلكوا 38.9 ألف تيرابايت

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    العالم العربي
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    كشف تقرير رسمي سعودي عن استهلاك الحجاج للاتصالات في موسم الحج الماضي، والتي من بينها المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت.

    وأعد التقرير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة، وجاء به أن عدد المكالمات الصوتية بلغ 364 مليون مكالمة، خلال موسم الحج، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38.9 ألف تيرابايت طيلة الموسم، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

    الحج، مكة، السعودية، 16 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
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    وسلم سعد الشنبري، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ، إلى الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة.

    وضم التقرير تفصيلا عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج.

    وأشار التقرير إلى أن إجمالي استهلاك البيانات 38.9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك.

    وتابع التقرير أن سرعة تنزيل البيانات بلغت 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    واشتمل التقرير على نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم.

    ولفت التقرير إلى أن معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات سجل في هذا الموسم انخفاضا بنسبة 22.7%، فيما تم تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.
    وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1440هـ أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 1.385.234 حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجَّةً ، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجاً.

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