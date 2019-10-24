وزير الداخلية اليمني: علينا الاتجاه صوب بناء الوطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد الميسري، على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية لتوحيد الصفوف والتقارب الاجتماعي ونبذ الفرقة والتعصب وترك الخلافات، والتوجه صوب بناء الوطن الذي لا يبنى إلا بسواعد أبنائه.

وأشاد الميسري بمرجعيات قبائل وادي حضرموت، ووقوف أبنائه لى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في استتاب الأمن والاستقرار وحلحلة الكثير من الإشكالات المجتمعية.

ووجه الميسري في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، باعتماد تجنيد 500 مواطن كدفعة ثانية من المجندين بمديريات وادي حضرموت، في إطار جهود الحكومة الرامية لتعزيز دور الأجهزة الأمنية بمديريات وادي حضرموت ومساعدتها في تثبيت الأمن واستقرار الأوضاع والسكينة العامة للمواطنين.

وحرص الميسري على الإشادة بالوعي المجتمعي لأبناء وادي حضرموت.

من جانبه استعرض وزير النقل، صالح الجبواني، الدور الذي لعبته وزارة النقل خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها البلاد جراء الحرب.