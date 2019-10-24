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17:18 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    وزير الدفاع الأمريكي يدعو الناتو إلى تزويد السعودية بمنظومات دفاع جوية إضافية

    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
    العالم العربي
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    أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن واشنطن ستدعو الشركاء في حلف الناتو لتقديم منظومات دفاع جوية إضافية للسعودية لحمايتها من التهديدات والاستفزازات.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / SPUTNIK
    محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي
    بروكسل - سبوتنيك. وقال الوزير: "لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث قابلت العسكريين الأمريكيين، الذين يساعدون المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية. وسوف أحث بعض الشركاء في الحلف على التفكير في تزويد المملكة العربية السعودية بمنظومات إضافية للدفاع الجوي لمنع النزاع في المنطقة".

    والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في الرياض الثلاثاء الماضي، واستعرض علاقات الصداقة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وتم  خلال اللقاء، بحث عددا من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

    حضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ومن الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة لدى الرياض جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

    ووصل إسبر إلى الرياض في زيارة لم يعلن عنها مسبقا؛ هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر.

    وتأتي الزيارة في ظل التوتر بين واشنطن وطهران، الذي ارتفع مستواه، منذ أيار/مايو 2018، عقب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015.

    ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية، لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشأتي نفط رئيسيتين، الشهر الماضي.

    وتسبب الهجوم في توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج السعودية من الخام البترولي؛ غير أن المملكة اتخذت إجراءات مكثفة نجحت في استعادة انتاجها تقريبا، وحالت دون حدوث اختلالات في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.

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    الكلمات الدلالية:
    مارك إسبر, الناتو, السعودية
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