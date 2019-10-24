ضجة على مواقع التواصل في لبنان... ما علاقتها باسم أمير قطر وولي العهد السعودي؟

أحدث تداول اسم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة في مواقع التواصل في لبنان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل فتاة لبنانية تشارك في التظاهرات الأخيرة، التي تشهدها البلاد، وتحدثت فيها عن أمير قطر، وقارنت طريقة حكمه بالمسؤولين اللبنانيين.

وقالت الفتاة اللبنانية في تصريحات نقلتها قناة "إل بي سي" اللبنانية، وتم تداولها بصورة كبيرة على مواقع التواصل: "نحن لا نريد مجرد حكومة، نحن نريد الحكومة تقوم بكل شيء، لأن الرؤساء (الساسة) لا يقومون إلا بتهديد الناس".

يرحور يتشبهو بالشيخ تميم شيخ قطر وشوميله🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/CfvDR5DiFd — 🇶🇦merdas al-Dosari🇶🇦 (@merdas54) October 23, 2019

​وتابعت "عليهم أن يذهبوا ويتشبهوا بالشيخ تميم أمير قطر، ثم يأتوا للحديث مع الشعب".

وكان نشطاء على مواقع التواصل سبق، وطرحوا أيضا اسم الأمير محمد بن سلمان في التظاهرات اللبنانية، وطالبوا فيها بما وصفوه بتطبيق "القبضة الحديدية" لولي العهد السعودي لمحاربة الفساد، كما فعل في تحقيقات "الريتز" مع عدد بارز من الأمراء والمسؤولين السابقين في السعودية.

الوضع ما بقا يحمل صار بدو قبضة حديدة مع الحق وعودة أموال لبنان الى شعبه لبنان يريد محمد بن سلمان #ماريا_معلوف #mbs #محمد_بن_سلمان_امنية_الشعوب pic.twitter.com/mgnws8HPh4 — Maria Maaloof (@bilarakib) October 22, 2019

​وقالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف: "الوضع بات لا يمكن احتماله، نحن نريد قبضة حديدية مع الحق، وعودة أموال إلى شعبه، لبنان يريد محمد بن سلمان".

ويستمر المتظاهرون في لبنان في الاحتشاد لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على أداء الحكومة الاقتصادي ومحاولته فرض ضرائب جديدة على الشارع، ويواصل المحتجين قطع الطرق الرئيسية والفرعية في البلاد، ما أدخل جميع المناطق اللبنانية بشلل تام.

من أجمل ما رأيت في مظاهرات لبنان الأخيرة ..



فتاة تقارن سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وطريقة حكمه وتعامله مع شعبه وحبه لهم .. مع باقي حكام العرب.. pic.twitter.com/VzmjpNM9CP — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) October 23, 2019

​وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق قبل أيام على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.

وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.