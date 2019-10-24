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17:34 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    زحام مروري في شوارع القاهرة بسبب موجة الأمطار الغزيرة

    الأرصاد في مصر تعلن موعد انكسار موجة الأمطار الرعدية

    © AP Photo / Tarek Wagih
    العالم العربي
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    أعلن خبراء في الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول موعد انكسار موجة الأمطار الرعدية والغزيرة.

    ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن خبراء الأرصاد قولهم إن طقس الجمعة، ربما يكون اليوم الأخطر في موجة الأمطار الرعدية التي تجتاح شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة.

    وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

    زحام السيارات في شوارع القاهرة
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    الأرصاد الجوية تحذر المصريين من طقس الغد
    كما أشارت الأرصاد إلى أنه يتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

    كما ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

    كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

    وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

    انكسار الموجة

    أما بالنسبة لموعد انكسار موجة الأمطار، فتوقع الخبراء أن يكون يوم الأحد المقبل، هو أول أيام انكسار تلك الموجة.

    وبالنسبة ليوم السبت، فيسود طقس معتدل على شمالي البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

    أما الأحد المقبل، فهناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار هناك وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

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