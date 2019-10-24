وكالة: هذه تفاصيل الاتفاق الذي تأمل الهند توقيعه مع السعودية

كشف مسؤول حكومي هندي، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في اتفاق مع السعودية للمشاركة في احتياطيات دلهي الاستراتيجية من البترول خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمملكة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ت.س. تيرومورتي، وهو مسؤول كبير مختص بشؤون العلاقات الاقتصادية لدى وزارة خارجية الهند، قوله "دعونا أيضا الجانب السعودي للمشاركة في احتياطي الهند الاستراتيجي، ونأمل في الانتهاء من مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة".

وذكرت الوكالة أن الهند -ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم- تبحث عن شركاء لملء الاحتياطيات، وأيضا لبناء مساحة تخزين للاحتفاظ باحتياطيات النفط وخفض التكاليف.

وأضافت أن الهند أقامت منشآت لاحتياطي البترول الاستراتيجي في ثلاثة مواقع بجنوب البلاد بسعة قدرها 5.33 مليون طن لحماية نفسها من أي اضطرابات، وتؤجر بالفعل نصف منشآت احتياطي البترول الاستراتيجي لديها في منجالور وبادور بولاية كارناتاكا الجنوبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وفي المرحلة الثانية، تخطط البلاد لبناء موقعين لاحتياطي البترول الاستراتيجي في بادور وتشانديبور في ولاية أوديشا الشرقية بسعة إجمالية 6.5 مليون طن من خلال شراكة مع شركات خاصة.