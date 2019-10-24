الجيش الإسرائيلي يكشف عن "عدوه" الرئيسي

وذكرت القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم الخميس، أن الجنرال كوخافي قد أكد أن الجبهة الشمالية هي الأكثر خطرا على بلاده في الفترة الحالية والمقبلة، أيضا، باعتبارها التهديد الأساسي لإسرائيل مرحليا.

הרמטכ״ל רא״ל אביב אביב כוכבי מזהיר:



"המצב בגזרות הצפונית והדרומית מתוח ושברירי ועלול להידרדר לעימות.

ישראל מתמודדת עם מספר רב של זירות ואויבים.

האתגר המרכזי של ישראל בזירה הצפונית. צה"ל נערך בחודשים האחרונים באופן מואץ". pic.twitter.com/bWZ0IjeEb1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 24, 2019

ونقلت القناة العبرية على لسان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي تحذيره من مغبة تدهور الأوضاع واندلاع مواجهات عسكرية بين بلاده مع إيران من الجانب السوري ومع حزب الله في لبنان، أي أن الجبهة الشمالية هي المحتملة لاندلاع حرب، مدعيا أن الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي، حيث التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وكذلك مشروع الصواريخ الدقيقة الذي تقوده طهران.

وأشار الجنرال أفيف كوخافي إلى أن بلاده تواجه تغيرات جمة، وبأن الوضع في الجبهتين، الشمالية والجنوبية، هش ومتوتر، وقد يتدهور إلى حرب "على الرغم من أن الأعداء لا يرغبون في خوض حرب".