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17:51 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بعد قرار من السعودية... طوارئ في مصر وإجراءات عاجلة لحماية البلاد

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    العالم العربي
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    رفعت دولتا مصر والسعودية، درجة الاستعداد إلى القصوى، وسط تحذيرات من خطر قادم من السودان، وسط مناشدات بحماية حدود البلدين بصورة كبيرة.

    ونشر موقع "البوابة نيوز" المصري بيانا عن وزارة الزراعة والاستصلاح الأرضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية حالة الطوارئ إلى القصوى، وسط اشتباه في الإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في شمال شرقي السودان.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / HANDOUT
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    ونقل الموقع عن عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قوله: "الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات احترازية، بعد ظهور حالات اشتباه بالإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع".

    ووجهت الهيئة بسرعة اتخاذ اللازم لحماية البلاد من دخول المرض القاتل، عن طريق تحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية في جنوبي البلاد.

    وقال محمود: "الاجراءات الاحترازية تتضمن تقييد حركة الحيوانات من وإلى المحافظات الحدودية، إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة تسجيل مثبت فيها التحصين ضد المرض".

    وأضاف "يتم أيضا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين في المحافظات الحدودية برش السيارات القادمة من السودان وما تحمله من حيوانات".

    واستمر "كما تعمل المحاجر الصحية في المحافظات الحدودية على مدى 24 ساعة، وفحص الحيوانات الواردة إليها".

    وكانت السعودية قد أعلنت أيضا إيقاف استيراد المواشي من السودان، خشية تسرب حمى الوادي المتصدع إلى المملكة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

    و أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في  السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جيبوتي بعد ثبوت وجود عينات إجابة في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

    وأوضحت الوزارة السعودية أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري.

    إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها ومع الدول المجاورة واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

    من جانبها، أكدت السودان، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصيحة" السودانية، خلو جميع الماشية التي أرجعتها السعودية من حمى الوادي المتصدع.

    وقالت إدارة ميناء بورتسودان "هيدوب" إنها أجرت فحوصات شاملة لكل المواشي، التي أرجعتها السعودية مؤخرا، وأكدت خلوها جميعا من الأمراض، ولم تسجل أي إصابة.

    وقال مدير ميناء "هيدوب"، محمد حسن مختار: "المحاجر البيطرية قَامَت بدورها في إجراءات الفحص والمراجعة للماشية، ولم تسجل أية حالة إصابة بأمراض الحيوان".

    وأردف "أعلن أن المحجر البيطري بصدد رفع تقارير الأطباء للسلطات المختصة".

    وعزا مختار أسباب نفوق المواشي للجوع ونقص المياه، لاحتجازها لفترات طويلة خلال فترة إرجاعها للسودان، ودعا إلى فك حظر صادر الماشية لانتفاء أسباب عدم التصدير.

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    الكلمات الدلالية:
    حمى الضنك, السعودية, السودان, مصر
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