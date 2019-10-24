مقتل عدد من المسؤولين في العراق في إطلاق نار بسبب خلافات على مناصب

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات بينهم مسؤولون في المحافظة في إطلاق نار بين عشائر بسبب خلافات حول مناصب إدارية.

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "تسعة أشخاص على الأقل حتى الآن قتلوا من بينهم مدير ناحية ابي صيدا، ومدير الجنسية في أبي صيدا ورئيس المجلس البلدي في الناحية إضافة إلى عشرات الجرحى".

وأضاف أن "السلطات المحلية في ديالى فرضت حظرا للتجوال في نواحي أبي صيدا والوجيهية وقضاء المقدادية"، لافتا إلى أن "الأوضاع متوترة جدا حاليا".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد ، مطلع أكتوبر الحالي ، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.