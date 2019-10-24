استعدادا لمواجهة إيران... تقرير يكشف لأول مرة تفاصيل الخطة العسكرية الإسرائيلية

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعداداته المكثفة لمواجهة إيران.

وأفادت القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأنه على خلفية التهديدات المحيطة بإسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي قرر الشروع في خطط عسكرية سنوية جديدة، خاصة مع التهديدات الإيرانية المتجددة.

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أن إسرائيل تواجه تهديدات جمة، على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، معا، وبأن الجيش الإسرائيلي قرر الشروع في تدشين خطة عسكرية جديدة متعددة السنوات (2020- 2025).

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الخطة الإسرائيلية الجديدة والتي تسمى "تنوفا"، تتضمن التركيز على تقصير مدة الحرب، رغم أن تنفيذها هذه الخطة نفسها لابد وأن يتم على مراحل زمنية معينة، أي تستغرق وقتا طويلا.

בעקבות האיומים: תכנית רב שנתית חדשה לצה"לhttps://t.co/NoWVJ7c9ds

צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/tY12CspJxn — ערוץ 20 (@arutz20) October 24, 2019

وأوردت القناة أن هذه الخطة العسكرية الجديدة تشمل إجراء مناورات متعددة تشمل أجهزة وأسلحة مختلفة، مع التركيز على استهداف العدو بضربات مركزة ودقيقة، يقابلها دفاع جوي عال الدقة، ومركز، من خلال حاجز إلكتروني.

وأكدت القناة العبرية أن الخطة العسكرية الجديدة تقوم على جيش قوي أكثر مرونة وذكاء وكذلك جيش أكثر فتكا.

في سياق متصل، ذكرت القناة العبرية أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان قد أكد أن الجبهة الشمالية هي الأكثر خطرا على بلاده في الفترة الحالية والمقبلة، أيضا، باعتبارها التهديد الأساسي لإسرائيل مرحليا.

ونقلت القناة العبرية على لسان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي تحذيره من مغبة تدهور الأوضاع واندلاع مواجهات عسكرية بين بلاده مع إيران من الجانب السوري ومع حزب الله في لبنان، أي أن الجبهة الشمالية هي المحتملة لاندلاع حرب، مدعيا أن الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي، حيث التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وكذلك مشروع الصواريخ الدقيقة الذي تقوده طهران. وذلك بحسب القناة العبرية.

وأشار الجنرال أفيف كوخافي إلى أن بلاده تواجه تغيرات جمة، وبأن الوضع في الجبهتين، الشمالية والجنوبية، هش ومتوتر، وقد يتدهور إلى حرب "على الرغم من أن الأعداء لا يرغبون في خوض حرب".