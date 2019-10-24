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    اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019

    الخارجية التونسية: العلاقات مع روسيا تاريخ جميل تحتفظ به ذاكرة الشعبين

    © Sputnik . Alexei Druzhynin
    العالم العربي
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    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (32)
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    أكد نائب وزير الخارجية التونسي، صبري بش طبجي، أن العلاقات الروسية التونسية هي علاقات قديمة وتقليدية وضاربة في القدم.

    وجاءت تصريحات الدبلوماسي التونسي إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أثناء حضوره القمة الروسية الأفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

    ويتابع بش طبجي: "كان لدينا جالية روسية بعد الثورة البلشفية، عدد كبير منهم من العسكريين، وخصوصا من البحرية الروسية، وحتى من تبقى من هؤلاء والذين وصلوا إلى منطقة بنزرت، في بداية القرن الماضي، يحتفلون بهذا التاريخ القديم كل سنة".

    © Sputnik . Alexei Druzhynin
    البيان الختامي لقمة روسيا والدول الأفريقية: معا لمواجهة الإملاءات السياسية
    ويكمل:

    هناك تاريخ جميل تحتفظ به ذاكرة الشعبين، وبطبيعة الحال هناك علاقات متنوعة في كثير من المجالات، ولدينا جالية تونسية في روسيا وهي أيضا قديمة، الكثير منهم من الطلبة، نظرا للأقبال الكبير على الدراسة في روسيا.

    وعن تطور هذه العلاقات بين البلدين، يقول نائب وزير الخارجية التونسي: "في السنوات الأخيرة، هناك طفرة نوعية فيما يتعلق بالسياحة في تونس، وسجلنا في العام الماضي رقما قياسيا، حيث زار تونس أكثر من 600 ألف سائح روسي، وهذا يفتح آفاق متنوعة للعلاقات بين البلدين".

    ويضيف: "هناك مجالات يمكن أن نعمل عليها وأن نطورها أكثر، في المجالات التكنولوجية والتقنيات والبنى التحتية والزراعة، وهناك تبادل للخبرات مفيد للطرفين، وأعتقد أن المشاركة في أول قمة أفريقية روسية، بقيادة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، هو دليل على الأهمية التي توليها تونس لهذه العلاقات".

    وعما إذا ما كانت ستتأثر العلاقة بين البلدين بعد انتخاب الرئيس الجديد، قيس سعيد، يقول بش طبجي:

    أعتقد أن العلاقات ستتأثر بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة، حيث أن هناك إمكانيات ستفتح في هذه المرحلة، فتونس أصبح قدمها راسخ في المسار الديمقراطي، وكان لدينا الاستحقاق الرابع في الانتخابات.

    وأضاف "هذا يفتح لتونس أفاق كبيرة، في تطوير علاقاتها بصفة عامة مع كل الشركاء، ومن الضروري أن تتطور علاقاتنا مع الشريك الروسي، لوجود منافع متبادلة، وأن يكون هناك استثمارات في المجال الاقتصادي، لكون التعاون السياسي والدبلوماسي يشكل الأسس لتكوين العلاقات والشراكة الاقتصادية".

    ويستطرد الدبلوماسي التونسي: "رأينا اليوم شيء مفرح لأن العديد من رجال الأعمال الروس الذين التقينا بهم عبروا عن رغبتهم واستعدادهم للتواجد في تونس، سواء في التبادل التجاري أو الاستثمار، وهناك أيضا رجال أعمال توانسة عبروا عن رغبتهم في الاستطلاع حول الفرص الاستثمارية والشراكات في روسيا، لذلك أعتقد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك مستقبل واعد لهذه العلاقات، وأتمنى أن نستغل جميع الفرص".

    وعن التجربة الديمقراطية في تونس يقول بش طبجي: "التجربة التونسية هي تجربة عبرت عن تطلعات الشعب التونسي، وخاصة الشباب إلى الحرية والكرامة، وكانت هذه شعارات الثورة التونسية، في العام 2011، واليوم تجدد على يد جميع طبقات وفئات الشعب التونسي، وهذه الانتخابات أكدت على ضرورة فسح المجال للحرية، وتقوية وتعزيز المؤسسات، وضرورة إنهاء بناء المؤسسات، وبالتالي نحن لا نتكلم إن هذه التجربة التونسية تعجب أو لا تعجب أحدا، فهي بالأساس مفيدة وتروق للتونسيين".

    واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

    الموضوع:
    قمة "روسيا-أفريقيا" في سوتشي (32)

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    الكلمات الدلالية:
    سوتشي, تونس, روسيا
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