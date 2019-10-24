بوتين للسيسي مازحا: سأعطيك نصف راتبي (فيديو)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شكره لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على مساعدته في استضافة القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشي بروسيا.

وقال بوتين أثناء فطار عمل مع القادة الأفارقة، على هامش قمة "روسيا–أفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه وبدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، على أقل تقدير بشكلها الحالي".

وتابع بوتين مازحا:

بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال اليوم ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه".

Путин поблагодарил президента Египта за помощь в проведении саммита Россия-Африка и пообещал поделиться с ним своей зарплатой pic.twitter.com/NYQpWKFyNV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 24, 2019

يذكر أن قمة "روسيا-أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي-الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برئاسة بوتين والسيسي، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة الأفريقية، البالغ عددها 54 دولة.