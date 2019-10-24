بوتين للسيسي مازحا: سأعطيك نصف راتبي (فيديو)

وقال بوتين أثناء فطار عمل مع القادة الأفارقة، على هامش قمة "روسيا–أفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه وبدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، على أقل تقدير بشكلها الحالي".
وتابع بوتين مازحا:
بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال اليوم ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه".
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в проведении саммита Россия-Африка и пообещал поделиться с ним своей зарплатой pic.twitter.com/NYQpWKFyNV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 24, 2019
يذكر أن قمة "روسيا-أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي-الأفريقي" ينعقدان في سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برئاسة بوتين والسيسي، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة الأفريقية، البالغ عددها 54 دولة.
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