القوات العراقية تفرض حظرا للتجول شرقي البلاد بعد حوادث قتل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، 24 تشرين الأول/أكتوبر، فرض القوات الأمنية، حظرا للتجوال، وتشن حملة تفتيش لملاحقة منفذي جرائم قتل بدافع جنائي، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية، فرضت حظرا التجوال في قضاء المقدادية، والنواحي المرتبطة بها في بمحافظة ديالى، شرقي البلاد، ونفذت حملة تفتيش بعد أن حصلت حوادث قتل بدافع جنائي هذا اليوم في ناحية "أبو صيدا".

وأضافت الخلية، أنه لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم منتسبين اثنين، فيما عثر على جثة مواطن أخر في ناحية أبي صيدا.

ولفتت الخلية، إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات الأمنية، تأتي لضبط الأمن، والحفاظ على القانون، ومطاردة الفاعلين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم.

ونفت خلية الإعلام الأمني، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انتشار مسلحين مجهولين، قائلة: "كما نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة، والابتعاد عن التصعيد، وبث الأخبار الكاذبة لإرباك الرأي العام، وتهديد الأمن المجتمعي".

وأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات بينهم مسؤولون في المحافظة في إطلاق نار بين عشائر بسبب خلافات حول مناصب إدارية.

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "تسعة أشخاص على الأقل حتى الآن قتلوا من بينهم مدير ناحية ابي صيدا، ومدير الجنسية في أبي صيدا ورئيس المجلس البلدي في الناحية إضافة إلى عشرات الجرحى".

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات بينهم مسؤولون في المحافظة في إطلاق نار بين عشائر بسبب خلافات حول مناصب إدارية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد ، مطلع أكتوبر الحالي ، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.