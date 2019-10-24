وزير المالية المصري لـ"سبوتنيك": نقدم كل التسهيلات لجذب الاستثمارات الروسية

وقال خلال لقاء حصري مع "سبوتنيك": " روسيا شريك قوي ورئيسي في مجال التعاون الاقتصادي وفي عدة قطاعات كمحطة الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء، وفي مجال البنى التحتية والسكك الحديدية واستيراد عربات القطار، والأرقام شاهدة على متانة هذه العلاقات إذ بلغ حجم المشاريع الروسية في أفريقيا نحو 20 مليار دولار، منها 40% مع مصر ولا ننسى المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وحول التسهيلات التي يقدمها الجانب المصري للشركات الروسية، أضاف الوزير:

بالنسبة لنا مهتمون جدا في التعاون مع الروس، ونحن نعطي الشركات الروسية ميزات كالإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية وتسهيلات أخرى لجذب الاستثمارات.

وعلى هامش المنتدى الروسي-الأفريقي في سوتشي، تابع الوزير المصري: "مصر تبني حاليا 15 مدينة جديدة منها المدينة الإدارية الجديدة، وهي تتطلع لأن تأخذ موضعا إقليميا وتكون نموذجا لباقي دول المنطقة باتباع سياسة مالية تؤدي إلى النمو الاقتصادي، ونأمل أن ننقل هذه التجربة لدول الجوار لتنعم بالاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين معيشة المواطنين".

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أوضح الوزير المصري لـ "سبوتنيك"، أن "الاصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بهذه السهولة، لذلك ماحققناه في مصر قصة نجاح والمؤشرات الاقتصادية دليل على نجاعة السياسة المالية وها نحن نستهدف نمو اقتصادي بنحو 6% خلال العام الجاري، واستطعنا أن نخفض العجز من 16.17% إلى 7.2%، والفائض الأولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت معدلات التضخم من 36% إلى 4.7%، ومعدل البطالة نزل من 13.3 إلى 7.5%، وهذا ساهم في حل أزمة الكهرباء والغاز والأنفاق، وساعدنا على توفير فرص العمل للشباب واستطعنا السيطرة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، فبعد أن وصل الدولار إلى 20 جنيها وصل الآن إلى 16جنيها و15 قرشا، الاحتياطي النقدي الذي كان دون 13 مليار دولار، قفز متجاوزا الـ45 مليار دولار".

وأجاب الوزير عن سؤال بشأن حصوله على جائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا و الشرق الأوسط، قائلا:

إن هذه الجائزة جاءت نتيجة جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري لأن الاصلاح الاقتصادي تصنعه القيادة ويقبله الشعب وهذا بالضبط ما حصل في مصر.

وتابع الوزير الذي هو يشغل أيضا رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أيضا تطوير العلاقات مع روسيا في مجال الخدمات الصحية وصناعة الأدوية والتدريب وتبادل الخبرات الطبية ويبحث الروس مع وزارة الصحة المصرية إنشاء مركز طبي ضخم في القاهرة.