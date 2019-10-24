موسكو: روسيا وتركيا أكدتا أن هدف الاتفاق الرئيسي هو وحدة الأراضي السورية

أعلن المتحدث باسم الرئاسية الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا وتركيا أكدتا في الاتفاق أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

سوتشي - سبوتنيك. وفي رده على سؤال حول أي دولة وضعت مبادرات أكثر من الأخرى في المذكرة التركية الروسية، قال بيسكوف:

"هذا عمل مشترك، وفي هذه الحالة يدور الحديث عن الحلول المقبولة لكل الأطراف، وهو ما فعلناه".

وأضاف بيسكوف: "يجب أن يكون هذا أمراً مُرضيا للأكراد ، ومرضيا للسوريين في المقام الأول، لأن حرس الحدود السوري يقف على الحدود ، لأن هذا هو خطوة أخرى في تأكيد سيادة سوريا".

وأشار السكرتير الصحفي في معرض تعليقه على محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسب الفضل لنفسها في التسوية السورية، إلى المثل الذي يقول أن النصر له العديد من الآباء.

وقال بيسكوف للصحفيين : "نحن نعلم أن الهزيمة هي دائما يتيمةً وان للنصر العديد من الآباء".