"أنصار الله" تتحدث عن زحف على الحدود مع السعودية

تحدثت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، عن زحف على الحدود مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، مقتل وإصابة العشرات من قوات التحالف العربي والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في مواجهات على الحدود السعودية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن مقاتلي الجماعة صدوا عدداً من الزحوفات الواسعة في جبهات الحدود رغم الإسناد الجوي المكثف من طيران التحالف بأكثر من 52 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية.

ووفقاً للعميد سريع، "تلقى المهاجمون صفعات مؤلمة وموجعة، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وأسير".

وكان مصدر عسكري يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، الساعات الماضية، بأن الجيش اليمني أحبط هجمات لـ"أنصار الله" على مواقع في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر" تحقيق تقدمات استراتيجية في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، تمثل بقطع خط الأمداد الواصل بين مفرق قرى عار والنقعة في جبهة الرزامات، وتدمير مواقع تتخذها "أنصار الله" مركزاً للتدريب والإسناد في النقعة.