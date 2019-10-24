القوات العراقية تدمر 5 أوكار لـ"داعش" شرقي البلاد

نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، 24 أكتوبر/تشرين الأول، عملية نوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، الخميس، أن قيادة عمليات ديالى من خلال فرقة المشاة الخامسة، ومديرية شرطة ديالى، والوكالات الأمنية، شرعت بواجب مداهمة، وتفتيش ضمن قرى، وبساتين "المخيسة، وأبو كرمة، وكصيبة، وبودجة، وعبد الحميد، وأبو خنازير، وغيرها من المناطق الأخرى ضمن قاطع المسؤولية.

وأضافت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير 5 أوكار للإرهابيين، تحتوي مواد متفجرة، و5 عبوات ناسفة، ومواد غذائية، وملابس وافرشه، حيث تم تدميرها موقعيا.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن هذه العملية، لليوم الثاني، تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب، ضمن العمليات الاستباقية لإكمال تفتيش، ومداهمة جميع المناطق، والقرى، والبساتين في المناطق المذكورة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلتنا، الخميس الماضي، 17 أكتوبر، قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى، وأفواج الطوارئ، من قتل إرهابي انتحاري، وتدمر 3 أوكار لـ"داعش"، ضمن قاطع المسؤولية، خلال عملية أمنية استباقية.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".