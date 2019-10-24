بالفيديو… سوريا تستلم 1152 طنا من الأرز و3 أجهزة كشف منحة من الصين

وصلت المنحة الصينية المقدمة لسوريا إلى مرفأ اللاذقية، متضمنة 1152 طنا من الأرز، وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك.

قالت وكالة "سانا" أن الحكومة السورية استلمت اليوم الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، والتي تضمنت 1152 طنا من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك.

وبحسب الوكالة:

تأتي الدفعة الرابعة من المساعدات الصينية بعد ثلاث دفعات سابقة تضمنت كل منها ألف طن من مادة الأرز والفئة المستهدفة منها أسر الشهداء والجرحى والمواطنين بعدد من المحافظات.

وأكد رئيس الجاهزية في المديرية العامة للجمارك، فرحان سموري، أن المديرية استلمت اليوم 3 أجهزة كشف على الحاويات والشاحنات تمتلك تقنيات حديثة وإلكترونية، وهو ما ينعكس إيجابا على دقة العمل ونوعيته وتسهيل وسرعة الأداء مع مزايا أمان إضافية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات الناتجة عن العمل الجمركي.

وكانت الصين أرسلت في صيف هذا العام 100 حافلة نقل حديثة إلى سوريا كهدية من أجل دعم قطاع النقل في البلاد التي أطلقت مرحلة إعادة الإعمار في الكثير من المناطق التي حررها الجيش السوري من التنظيمات الإرهابية.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" السوري، أن سوريا تسلمت عبر مرفأ طرطوس 100 باص نقل داخلي، كهدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمساعدة سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.