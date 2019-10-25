رئيس وزراء العراق: الدعوة لإسقاط الحكومة خارج الدستور مؤامرة

بغداد – سبوتنيك. وقال عبد المهدي في كلمة وجهها للشعب العراقي إن "الدعوة لإسقاط الحكومة وأجراء انتخابات مبكرة نقولها بصراحة حق شرعي لا لبس فيه ويجب أن نفتخر به ونطوره من أجل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة والدستور والقانون يضمن ذلك ويمكن العمل به وفق الدستور والقوانين النافذة ".

وأصاف إن "الحكومة وأنا شخصيا ستكون مسرورة إذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات، أما الضغط والتصعيد خارج هذه السياقات فهذه مؤامرات دفع العراق ثمنها مرارا .

وتابع إن "البعض يعتقد إن استقالتي السابقة هي موقف ضعف، بينما من يعود إلى تلك الاستقالات ويقرأها سيجد أنها كانت احتجاجا على الأوضاع .