نصر الله يلقي خطابا تزامنا مع استمرار تظاهرات لبنان

يطل الأمين العام لحزب الله، ​حسن نصر الله، اليوم الجمعة​ عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، للحديث عن التطورات الداخلية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، سيتحدث مباشرة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم للحديث عن التطورات الداخلية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة.

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين"، اليوم السبت: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية...وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا: "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".

وأضاف نصر الله: "حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا: "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة، وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".