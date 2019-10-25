مئات المحتجين يقتحمون المنطقة الخضراء الدبلوماسية وسط بغداد

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول أمني أن المئات من المتظاهرين العراقيين اقتحموا المنطقة الخضراء الدبلوماسية ببغداد.

وسبق أن كشف مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.

#عاجل | مئات المحتجين يقتحمون المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط العاصمة العراقية (مصدر أمني) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 25, 2019

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز":

إن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

وتمكنت القوات الأمنية، ليلة أمس الخميس، من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خارج نطاق الدستور والقانون بـ" المؤامرة" .

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، حصيلة قتلى الاحتجاجات، التي شهدها العراق، ويشمل أعداد المدنيين والعسكريين، وصلت إلى 149 مدنيا بينهم 107 في بغداد، إضافة إلى 8 من أفراد قوات الأمن، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات، اليوم الجمعة.