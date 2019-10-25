شيخ الأزهر: لا يحق للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن زوجها

وأوضح الإمام الأكبر أحمد الطيب، خلال برنامجه اليومي على التلفزيون المصري، أنه "من الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية اعتبار الإذن حجرا على حرية المرأة ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت، حسبما نقل موقع "صدى البلد".
وتابع: "حين تقوم الزوجة بطاعة زوجها ولو على حساب رغبتها، فهي تحقق بُعدًا أخلاقيًا عظيمًا وهو بُعد الإيثار الذي يحقق استمرار واستقرار الأسرة، وحين يربط الإسلام طاعة الزوجة لزوجها بهذا المعنى فهو يبني أسرة على حكم شرعي يبتغي به غاية الأخلاق الإنسانية".
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