شيخ الأزهر: لا يحق للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن زوجها

صرح شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، بأن المرأة ليست حرة في الخروج من المنزل متى تشاء دون إذن زوجها.

وأوضح الإمام الأكبر أحمد الطيب، خلال برنامجه اليومي على التلفزيون المصري، أنه "من الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية اعتبار الإذن حجرا على حرية المرأة ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت، حسبما نقل موقع "صدى البلد".

وأكد الطيب أن الزوجة ليست حرة في أن تخرج متى تشاء، لأنها سوف تصادر على حق الزوج والأطفال، فهذه ليست حرية وليس حقًا، وإنما اعتداء على حرية الآخرين، فحق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه.

وتابع: "حين تقوم الزوجة بطاعة زوجها ولو على حساب رغبتها، فهي تحقق بُعدًا أخلاقيًا عظيمًا وهو بُعد الإيثار الذي يحقق استمرار واستقرار الأسرة، وحين يربط الإسلام طاعة الزوجة لزوجها بهذا المعنى فهو يبني أسرة على حكم شرعي يبتغي به غاية الأخلاق الإنسانية".