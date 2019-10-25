بالفيديو... هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية شمالي مصر

شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، هطول أمطار غزيرة، منذ منتصف اليوم الجمعة وحتى الصباح، لتستمر موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن محافظة الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ القصوى، فيما دفعت شركة الصرف الصحي ل74 سيارة الشفط المياه خاصة مع شدتها وعدم توقفها ونزولها بكميات كبيرة.

وحاول عمال الصرف الصحي التحرك سريعا بعدد من الشوارع لسحب المياه منعا الغرق الشوارع خاصة مع تراكم الأمطار

وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المواطنين، في بيان أمس الخميس، بالتزام المنازل اليوم الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء.

وجاء في بيان المجلس أن تحذيره جاء في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غدا السبت الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تكون ذروتها اليوم الجمعة، لافتًا إلى أنه المتوقع تزايد السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.