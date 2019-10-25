حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في صفوف المتظاهرين وسط بغداد

أفادت شهود عيان، اليوم الجمعة، بإصابة عدد المتظاهرين وسط بغداد بحالات اختناق بسبب استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع.

بغداد - سبوتنيك. وقال الشهود لـ" سبوتنيك" إن " نحو ٣٠ متظاهرا على الأقل أصيبوا بحالات اختناق في ساحة التحرير نتيجة استخدام القوات الأمنية بالقرب من الساحة للغاز المسيل للدموع "، لافتين إلى أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من ساحة التحرير".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول أمني أن المئات من المتظاهرين العراقيين اقتحموا المنطقة الخضراء الدبلوماسية ببغداد.

وسبق أن كشف مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز": إن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الخرسانية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

وتمكنت القوات الأمنية، ليلة أمس الخميس، من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، حصيلة قتلى الاحتجاجات، التي شهدها العراق، ويشمل أعداد المدنيين والعسكريين، وصلت إلى 149 مدنيا بينهم 107 في بغداد، إضافة إلى 8 من أفراد قوات الأمن، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات، اليوم الجمعة.