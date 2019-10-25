إصابة مراسل قناة "السومرية" بجروح خطيرة في تظاهرات بغداد

أصيب مراسل قناة "السومرية" بجروح خطيرة خلال تغطيته التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، اليوم الجمعة.

وخلال تغطيته التظاهرات في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد، مع فريق العمل، أصيب مراسل "السومرية" هشام وسيم، بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى احدى مستشفيات بغداد. وفقا لـ "السومرية نيوز".

وسبق أن كشف مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، حصيلة قتلى الاحتجاجات، التي شهدها العراق، ويشمل أعداد المدنيين والعسكريين. وقال التقرير إن العدد النهائي لقتلى احتجاجات العراق وصل إلى 149 مدنيا بينهم 107 في بغداد، إضافة إلى 8 من أفراد قوات الأمن، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات، اليوم الجمعة.