حدث هو الأول من نوعه في مستوطنة "هضبة ترامب" بالجولان السوري المحتل

قالت صحيفة عبرية إن مستوطنة "رمات ترامب" بهضبة الجولان السوري المحتل ستستضيف حدثا هو الأول من نوعه في تاريخ المستوطنة.

وأفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن أكثر من 150 صحفيا وإعلاميا حول العالم سيقومون بزيارة مستوطنة "رمات ترامب" أو "هضبة ترامب"، التي تم تدشينها في هضبة الجولان السوري المحتل، مطلع يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وأوردت الصحيفة العبرية أن المجلس الإقليمي للمستعمرة الإسرائيلية يقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي لإقامة حفل تحضيري عسكري جديد، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في المستوطنة، ويحضره شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية.

150 עורכי עיתונים ומו''לים מכלי תקשורת בעולם יבקרו ב'רמת טראמפ' https://t.co/1xErw74JG4 pic.twitter.com/pdBWpCDvUn — סקופים רוטר.נט (@RotterNews) October 25, 2019

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنة تم تدشينها بالفعل، ويجرى إقامة البنية التحتية لها عن كثب، ويتوقع خلال عام واحد أن ينتقل إليها حوالي 120 عائلة علمانية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الوفد الإعلامي الدولي سيلتقي بالرئيس روؤبين ريفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشخصيات إسرائيلية أخرى على هامش زيارتهم للمستعمرة الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تستعد لهذا الحدث المهم في هضبة الجولان السورية، حيث ستستقبل الوفد الإعلامي الدولي لمدة ثلاثة أيام، والذي سيقوم بجولة سياحية في الهضبة المحتلة والشمال الإسرائيلي، بهدف زيادة فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل في الجولان المحتل.