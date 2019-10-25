عودة 800 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة، بعودة أكثر من 370 شخصاً عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 460 شخصاً من أراضي الأردن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وفي هذا السياق ذكر المركز في نشرته بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 836 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 373 شخصا (112 امرأة و190 طفلا) عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 463 شخصاً (139 امرأة و236 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى أن نازحا واحدا عاد، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد.

ولم يقم الجانب الروسي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) من الألغام على مساحة 2.3 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وما زالت عمليات تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين . إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.