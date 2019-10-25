اليمن: "أنصار الله" تستعيد مواقع وطريقا من قبضة الجيش جنوب صعدة

تمكنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، من السيطرة على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" شنت عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني وقوات سعودية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، تمكنت خلالها من استعادة 7 مواقع مهمة وإحكام قبضتها على منطقة المنزالة ومعسكر الكامب الاستراتيجي ومواقع باتجاه وادي لية، الممتد بين مديرية الظاهر وحتى مديرية حيدان في صعدة.

وذكر أن "أنصار الله" سيطرت على الطريق الرابط بين الملاحيظ ومنطقة المزرق في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، والتحام جبهتي الجماعة في الملاحيظ والمزرق، بعد السيطرة على الطريق.

وأشار إلى احتدام المواجهات في 6 مناطق على امتداد جبهة الملاحيظ، حيث تسعى "أنصار الله" إلى إسقاط الجبهة بالكامل بعد استعادتها نحو 40 موقعاً.

ووفقاً للمصدر، أوقعت المواجهات العديد من القتلى والجرحى من "أنصار الله" والجيش اليمني، في حين تمكنت الجماعة من أسر جنود من قوات التحالف.