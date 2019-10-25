موسكو بشأن حقوق الأكراد شمالي سوريا: مذكرة سوتشي تتضمن احترام حقوق الجميع

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حقوق جميع الأطراف التي ستلتزم بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا سيتم احترامها.

كيركينيس - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية النرويجي:

"بالنسبة لتنفيذ المذكرة، التي وافق عليها الرئيسان بوتين وأردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر ، سيتم احترام حقوق جميع الأطراف التي تمتثل للاتفاقية دون قيد أو شرط".

وأضاف لافروف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه الاتفاقات الروسية التركية كانت مدعومة، ووافق عليها كل من الرئيس السوري (بشار الأسد) ورئيس قوات الدفاع الكردية".

ووقَع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء الوضع المتوتر جدا على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق: الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.