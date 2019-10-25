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14:50 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مظاهرات ذي قار، العراق 24 أكتوبر 2019

    "سبوتنيك" تنشر أسماء المتظاهرين الجرحى بينهم أطفال من داخل مستشفى في بغداد...صورة

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر طبي من داخل مستشفى الجملة العصبية، شرقي العاصمة بغداد، بوصول أكثر من 100 مصاب إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة، إثر قنابل الغاز المسيل للدموع التي ضربوا بها على يد ملثمين مع القوات الأمنية.

    وحصلت مراسلة "سبوتنيك" على صورة تضم أسماء المتظاهرين الجرحى الذين وصلوا بتاريخ اليوم، 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلى مستشفى الجملة العصبية، الكائن بالقرب من شارع فلسطين قبالة "مول النخيل"، على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير التي تشهد التظاهرات الشعبية الكبرى لإقالة الحكومة.

    بغداد تشتعل، تظارهات، مظاهرات، بغداد، العراق 2 أكتوبر 2019
    © AP Photo / Hadi Mizban
    مقتل وإصابة نحو 170 متظاهرا في العراق
    وتراوحت أعمار المصابين في داخل مستشفى الجملة العصبية، ما بين (49 سنة) من مواليد 1970، إلى 17 سنة، من مواليد 2002.

    وكشف الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، في حديث لـ"سبوتنيك"، بأن المتظاهرين تعرضوا للقمع بقنابل الغاز المسيل للدموع، على يد القوات الأمنية، في وقت متأخر من الليل، بالقرب من المكتب القديم لرئيس مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء.

    ونوه المكدام إلى أن المتظاهرين متمركزين حاليا فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ومنهم وصولوا إلى أمام مبنى البرلمان، منفذين أمامه اعتصاما مفتوحا، وكذلك في محيط ساحة التحرير.

    وأكدت مراسلتنا، اليوم، بأن المئات من المتظاهرين، وصلوا إلى مبنى مجلس النواب العراقي، في المنطقة الخضراء مقر الحكومة.

    أسماء المتظاهرين الجرحى بينهم أطفال من داخل مستشفى في بغداد
    © Sputnik .
    أسماء المتظاهرين الجرحى بينهم أطفال من داخل مستشفى في بغداد

    وعبر المتظاهرون الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد إزالة الحواجز غير الكونكريتية، على الرغم من استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع.

    وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء أمس الخميس، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، للمطالبة بإقالة الحكومة، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني.

    انظر أيضا:

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